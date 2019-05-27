ألفاظ سوقية وترويج للتدخين.. الأعلى للإعلام يرصد مخالفات جديدة في دراما رمضان

رصد تقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفات جديدة من خلال عمليات الرصد اليومية لكافة الأعمال التى تعرض فى رمضان.



وقال التقرير: إن الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "مملكة الغجر"، بطولة فيفي عبده وحورية فرغلي تضمنت 5 مخالفات تتعلق بالألفاظ السوقية والمبتذلة ، حيث وردت مشاهد المخالفات فى ممثل: "أنا زارع العيال بتاعتي في كل داهية ممكن يروحها ابن....دا وهجبهولك متكتف – يا نهار أسود" وفيفى عبده: "توتو على كبوتو اتصلى بيها الولية دي – إيه القرف دا" وممثل: "كانت بتقولي أنا مرتك انت يا جربوع يا معفن".



كما ذكر تقرير اللجنة الفنية إن الحلقة الـ21 من مسلسل علامة استفهام بطولة الفنان محمد رجب تضمنت مخالفة تتعلق بالترويج للتدخين والمخالفة جاءت في مشهد مدته نحو ثانية يجمع "يعقوب" و"صباح" يدخنون فيه.



وكشف تقرير اللجنة الفنية ، أن الحلقة 21 من مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، تضمنت مخالفتين أحدهما ترويج للتدخين ، والمخالفة الثانية تتعلق بألفاظ سوقية منها "أحسنلك بقا لو عارف حاجه بلغ عشان متطلتش إنت كمان، جتك القرف، أكبر قفا أخده في حياتي، إيه بس يا عينه، دماغه شمال، يلبسها"