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أخبار العالم

مناورات بحرية روسية في بحر بارنتس مايو الجارى

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:20 م
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 15 سفينة من الأسطول الشمالي، بما في ذلك طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف"، ستشارك في مناورات بحر بارنتس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية انها "ستقوم مجموعة متنوعة من قوات الأسطول الشمالي بقيادة طراد الصواريخ (مارشال أوستينوف) خلال التدريبات البحرية العسكرية، بإعداد تكتيكات نشر قوات الأسطول، مشيرة إلى أن هذا الجانب من المناورات سيتم في 29 مايو الجاري".

وأضاف البيان أنه سيشارك في التدريبات أكثر من 15 زورقا وسفينة من الأسطول وغواصة نووية وطائرات من طراز (سو 30 إس إم) و(سو 33) و(إيل 33) ومروحيات (كا 27 بي إس 45) تابعة لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن القطع البحرية المشاركة ستطلق خلال التمرين نيران المدفعية صوب أهداف جوية وبحرية، وستنفذ عمليات بحث عن غواصة "عدو وهمي"، بالإضافة إلى إجراءات لمساعدة طاقم سفينة عالقة في البحر.

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