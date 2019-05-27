تعرف على ما حدث لعالم ألماني أراد العيش بأخلاق النبي في حياته .. فيديو

روى الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، قصة عالم ألماني متخصص في مقارنة الأديان أبلغه يومًا أنه قرر أن يعيش بنفس طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم "محمد لايف ستايل".



وأضاف «خالد» في الحلقة الثانية والعشرين من برنامجه الرمضاني «فاذكروني»، أن العالم الألماني اكتشف أن طريقته في الحياة هي أفضل طريقة.. في الأكل: «نَحْنُ قَوْمٌ لا نَأْكُلُ حتَّى نَجُوعَ وإذا أَكَلْنَا لا نَشْبَعُ».. في معاملة الناس «الإتيكيت» «تبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ». مع المرأة: «خير الصدقة لقمة تضعها في فم امرأتك» في الإبداع، كل حلول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمشاكل مبدعة خارج الصندوق».



وتطالب الداعية الإسلامي بالتخلق بأخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار من الصلاة عليه، قائلًا: «صلاة تجعلك كأنك تراه وتشعر به، فتتجسد فيك أخلاق النبي وصفاته».

