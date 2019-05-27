بابا الفاتيكان يعرب عن رفضه للمشاعر والسلوكيات السلبية تجاه المهاجرين

أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس اليوم /الإثنين/ عن رفضه المشاعر والسلوكيات السلبية بأنحاء العالم تجاه المهاجرين.



وقال البابا - في رسالته السنوية حول المهاجرين إن السلوك الذي مفاده أن المهاجرين هم مصدر جميع علل المجتمع هو جرس إنذار بشأن التراجع الأخلاقي الذي يواجهه العالم.



وتابع البابا أن وجود المهاجرين في الدول الغنية هو دعوة لاستعادة بعض أبعاد المسيحية والإنسانية.