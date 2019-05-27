الكنيست يوافق على أول خطوة لإعادة الانتخابات

وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون لحل نفسه.



وقال عضو الكنيست، ميكي زوهر، والذي قدم مقترح القانون، إن إجراءات التشريع لن تتم قبل مساء يوم الأربعاء.



وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن نتنياهو سوف يلقي بيانا في الكنيست في تمام الساعة الثامنة.



وأوضحت أن الأحزاب الحريدية تريد أن تجري الانتخابات في نهاية شهر أغسطس، فيما يريد إسرائيل بيتنا إجراءها في شهر سبتمبر.

