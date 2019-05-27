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أخبار العالم

الكنيست يوافق على أول خطوة لإعادة الانتخابات

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:06 م
صدى البلد
عرفة البنداري
وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون لحل نفسه.

وقال عضو الكنيست، ميكي زوهر، والذي قدم مقترح القانون، إن إجراءات التشريع لن تتم قبل مساء يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن نتنياهو سوف يلقي بيانا في الكنيست في تمام الساعة الثامنة.

وأوضحت أن الأحزاب الحريدية تريد أن تجري الانتخابات في نهاية شهر أغسطس، فيما يريد إسرائيل بيتنا إجراءها في شهر سبتمبر.

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