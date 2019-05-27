وزير الداخلية الفرنسي: اعتقال مشتبه به في هجوم ليون

اعتقلت الشرطة الفرنسية شابا يبلغ من العمر 24 عاما ويُشتبه بأنه يقف وراء انفجار قنبلة الأسبوع الماضي في مدينة ليون بوسط البلاد مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.



وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات أمنية المشتبه به، الذي كان شبه ملثم، يقود دراجة إلى المكان قبل ترك حقيبة أمام فرع لسلسلة مخابز شهيرة.



وأعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير اعتقال المشتبه به عبر تويتر لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل عنه أو عن المكان الذي اعتقل فيه.



ويجري التعامل مع القضية في إطار تحقيق في عمل إرهابي بالنظر إلى ظروف الهجوم الذي ارتكب في وضح النهار واستخدام عبوة ناسفة يمكنها إصابة عدد كبير من الناس لاحتوائها على براغ وكرات معدنية.



وقالت وحدة مكافحة الإرهاب بمكتب مدعي باريس، والتي تتولى التحقيق، أنه تم إلقاء القبض على الرجل صباح الاثنين ووُضع رهن الاحتجاز.



وذكر مصدر قريب من التحقيق أنه جرى العثور على آثار لحمضه النووي على ما تبقى من الحقيبة.



وقال مصدر آخر إن الشرطة القضائية ألقت القبض على المشتبه به في الشارع بعد تعقبه.