ونش الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية: 3 أيام بدون نوم بسبب الجماهير

تحدث نجم خط دفاع نادي الزمالك محمود حمدي الونش عن معاناته وقلقه من جماهير الزمالك قبل تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.



وكتب الونش عبر حسابه على "تويتر": الحمدالله رب العالمين 3 ايام من غير نوم بسبب اني مش متخيل ان الناس دي ممكن تروح زعلانة.



يذكر أن الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.