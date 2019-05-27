بنسبة نجاح ٨٠.٥٠ ٪.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر مكتبه بديوان المحافظة بطور سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بنسبة نجاح ٨٠.٥٠ ٪.



جاء ذلك بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام السكرتير المساعد، واحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة طور سيناء.



وقدم المحافظ التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية بتلك المناسبة، مشيرا إلى أن أوائل هذا العام يصلون لـ١٢طالبة وطالب واحد، مضيفا أن الامتحان تقدم له ٢٥٨٨ طالبا وطالبة وغاب عنه ٦٢ طالبا وطالبة ونجح منهم ١٩٦٢ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٨٠.٥٠ ٪، فيما وصلت نسبة النجاح بمدرسة الصم وضعاف السمع لـ ١٠٠ ٪.



ومن جانبه هنأ محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب و الطالبات الفائقين والفائقات بهذا التفوق وهذا الإنجاز المشرف، مضيفا أن الطالب بجنوب سيناء لديه شغف بحب العلم والمعرفة وحريص دائما أن يشارك في بناء مستقبل وطنه وأن هذا الجيل محظوظ أكثر من غيره بتوفر إمكانيات ومنشآت تعليمية ومؤسسات جامعية لم تتوفر للجيل الماضي، ليواكب نهضة تعليمية تعمل الدولة أن تكون على المعايير الدولية والقياسية .



وقدم عقل، الشكر للمحافظ، لحرصه ودعمه للتعليم ولقيادات التعليم في مصر ولجنودها في المدارس والإدارات التعليمية وعلى أرض جنوب سيناء بما يعود بالخير والنفع على المواطن بها.