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حوادث

ضبط 323 مخالفة مرورية وفحص 90 مشتبها بهم في حملة أمنية بالبحر الأحمر

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:17 م
صور أرشيفية - ألاجهزة
صور أرشيفية - ألاجهزة الامنية
إبراهيم جادالله
شنت إدارة مرور البحر الأحمر حملة موسعة لضبط الحالة المرورية فى أنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 40 مخالفة تصالح فورى و8 مخالفات قيادة بدون رخصة.

وشملت المخالفات المضبوطة 3 مخالفات سير بدون رخصة تسيير، و178 حالة انتظار خاطئ، و3 حالات مواقف عشوائية، و10 مخالفات متنوعة، إضافة إلى ضبط 15 دراجة بخارية و66 حالة تجاوز سرعة.

وفى سياق آخر، فحصت الأكمنة والتمركزات الأمنية على الطرق الرئيسية بالمحافظة 90 مشتبها بهم، وجـارٍ اتخـاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات الحالات الإيجابية منهم.

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