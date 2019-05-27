فتاة وخنجر ودماء ضمن أحراز قضية ولاية سيناء.. فيديوهات لمعسكرات تدريب داعش.. مقطع مصور لتبادل إطلاق النار بين أشخاص يرتدون زيا عسكريا وآخرون يرتدون زيا مدنيا

مقطع يبدأ بعبارة تخريج دفعة من معسكر الشيخ أبو عمر البغدادى

مقطع آخر يبدأ بعبارة القصاص من الجواسيس

صورة لشخص ينصح بالانضمام إلى داعش





استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة جلسة محاكمة حمادة السيد لاعب نادى أسوان السابق و 43 آخرين في اتهامهم في القضية المعروفة بـ "ولاية سيناء".عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.استكملت المحكمة فض أحراز القضية من خلال عرض محتوى فلاشه حرز أحد المتهمين وتبين أن المقطع الأول اطلاق النيران على عدد من الأشخاص جالسين على الأرض وصورة لكارنيه مدون عليه الجمهورية السورية ومقطع آخر لأشخاص يهتفون حول أشخاص مقتولين ويقولون لهم "هذا مصيركم يا كلاب".وكذلك صورة لشخص يخفى وجهه وخلفه العلم الأسود الخاص بتنظيم داعش الإرهابي، وهو يقول كلمات منها "الحمد لله والعزة للمؤمنين" وصورة أخرى لعدد من الأشخاص خلفهم اخرون يمسكون بالمسدسات ويطلقون الرصاص على رؤوسهم قائلين لهم موتوا وانحدروا جميعا أسفل الأرض.ومقطع فيديو تبادل فيه إطلاق النار بين اشخاص يرتدون زيا عسكريا واشخاص يرتدون زيا مدنيا ويحملون علما خاصا بتنظيم داعش الارهابي ونتج عنه موت أشخاص كثيرة وكانوا مسجيّين على الأرض والدماء تسيل منهم.ومقطع أخر يبدأ بعبارة القصاص من الجواسيس (...) ويظهر في المقطع صورة لشخص يتحدث موجها نصائح حسب قوله للجواسيس وينصح بالانضمام الى دولة داعش ثم ظهرت صورة لشخص مرتديا بدلة حمراء اللون ومعلقا على جوانب خشبية وأمامه شخص واقف يحمل سلاحا أطلق منه الرصاص عليه وسالت الدماء منه على الأرض.وهناك مقطع يبدأ بكلمة "اخص" ثم ظهرت صورة لشخص يتحدث بلغة غير عربية ويسأله آخر لم تظهر صورته، وعلى يمين المتحدث علم داعش الأسود ثم ظهرت صورة لشخص ملتحٍ تقف بجانبه سيده ممسكه بـ"خنجر" ويبدو انها فتاة لا تزال في عمر الصبيان "صبية" ويجلس أمامهم شخص يجثو على ركبتيه ثم قامت الصبية بذبحه بسكين ولم تتركه الا لما سالت دماؤه وخرجت أنفاسه الأخيرة حتى انفصلت رقبته.ويبدأ مقطع آخر بعنوان "تصفية القضاة" وظهرت فيه سيارة ميكروباص تلاحقها سيارة أخرى يظهر منها شخص يحمل سلاحا في يده ثم أطلق الرصاص على تلك السيارة ومَن بداخلها.كما عرضت المحكمة مقطعا يبدأ بعبارة تخريج دفعة من معسكر الشيخ أبو عمر البغدادى يظهر فيها صور لاشخاص كثيرين يرتدون زيا مختلفا ويحملون أسلحة في يديهم ويوجد اكثر من مجموعة من الأشخاص يقف امامهم شخص يلقنهم دروسا وهذا المكان منبسط وبه أشجار ويبدو أنه معسكر للتدريب.