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أخبار البلد

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن حلقتي ماجد المصري وياسمين الخطيب بـ شيخ الحارة

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:29 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تجتمع لجنة شكاوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأربعاء المقبل، لتفريغ حلقة ياسمين الخطيب ومشاهدتها وإعداد تقرير حولها.

من جانب آخر طالب جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بحذف حلقة الفنان ماجد المصري في برنامج "شيخ الحارة"، لاحتوائها على التمييز والكراهية والعنصرية.

وقال "شوقي"، في تصريحات صحفية، إن ما جاء فى الحلقة "جريمة مؤثمة بأمر الدستور والقانون والعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة".

وأضاف "شوقي على ادارة القناة ان تقوم بحذف الحلقة من مواقعها الإلكترونية، وأن تلتزم بعدم عرضها مرة أخرى على الشاشات"، مشيرا إلى أن القناة ارتكبت جريمتان في حكم القانون، الحض على الكراهية بالإضافة إلى الخوض في الأعراض واختراق الخصوصية كما حدث في الحلقة الأخيرة لياسمين الخطيب.

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