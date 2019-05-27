19 مليون جنيه لحفر 6 آبار للري والشرب في الوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، اليوم الإثنين، بدء حفر 6 آبار جوفية بمركز الخارجة بتكلفة 19 مليون جنيه.



وأكد يوسف أنه جار البدء في حفر بئر جوفي لغرض مياه الشرب بقرية المنيرة، وجارِ حفر بئرين آخرين بنفس القرية لأغراض الزراعة والري، بهدف التوسع في الرقعة الزراعية بالمنطقة بتكلفة 9 ملايين جنيه.



وأضاف أنه تم البدء في حفر 3 آبار مياه شرب بمدينة الخارجة بتكلفة 10 ملايين و500 ألف جنيه، حيث يجري حفر بئر مياه شرب بمحطة التنقية بجوار مدرسة الخارجة الزراعية، وبئر ثانية بمحطة الخارجة رقم 12، بينما البئر الثالثة في قرية المنيرة شمال المدينة، وذلك بهدف زيادة معدلات ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين، ودعم منظومة تشغيل المياه لـ24 ساعة.



وأوضح يوسف أن المديرية ستنتهي من خلال شركات الحفر المنفذة للمشروع بعد 4 أشهر من الآن، ليجري افتتاح الآبار ودخولها الخدمة مباشرة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أكتوبر المقبل.

