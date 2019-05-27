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ديني

علي جمعة: 11 كلمة أوصى الرسول بها عند سماع أذان المغرب

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:29 م
عند سماع أذان المغرب
عند سماع أذان المغرب
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه علمنا الدعاء بإحدى عشرة كلمة عند سماع أذان المغرب.

وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – علمهم الدعاء بهذه الكلمات عند سماع أذان المغرب: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي».

واستشهد بما ورد في سنن أبي داود، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ : «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي».


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