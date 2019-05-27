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رياضة

محمد عواد: جنش أحسن حارس في أفريقيا 2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:28 م
صدى البلد
القسم الميدانى
حرص محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى والمعار لصفوف الوحدة السعودي على تهنئة زميله محمود جنش حارس نادي الزمالك، عقب تتويجه ببطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وكتب عواد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، قائلا: "مبرررروك ياجنش تستاهل كل خير يا حبيبي موسم رائع .. احسن حارس في أفريقيا 2019".

يذكر أن الزمالك فاز فى مباراة العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.
محمد عواد: جنش أحسن حارس في أفريقيا 2019

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