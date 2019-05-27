بسبب العنصرية والكراهية.. الأعلى للإعلام يطالب بحذف حلقة ماجد المصري ببرنامج شيخ الحارة

تجتمع لجنة شكاوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأربعاء المقبل، لتفريغ حلقة ياسمين الخطيب ومشاهدتها وإعداد تقرير حولها، ومن جانب آخر طالب جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بحذف حلقة الفنان ماجد المصري في برنامج "شيخ الحارة"، لاحتوائها على التمييز والكراهية والعنصرية.



وقال شوقى فى تصريحات له إن ما جاء فى الحلقة "جريمة مؤثمة بأمر الدستور والقانون والعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة".



وأضاف "شوقي على إدارة القناة أن تقوم بحذف الحلقة من مواقعها الإلكترونية، وأن تلتزم بعدم عرضها مرة أخرى على الشاشات ، مشيرا إلى أن القناة ارتكبت جريمتين في حكم القانون، الحض على الكراهية إضافة إلى الخوض في الأعراض واختراق الخصوصية كما حدث في الحلقة الأخيرة لياسمين الخطيب.