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مرأة

قبل عيد الفطر.. وصفات سهلة لزيادة الوزن بسهولة

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:23 م
صدى البلد
ريهام قدري
تحاول كل فتاة أن تصل لجسم مثالي في العيد، وتلجأ بعض السيدات إلي خسارة الوزن، فيما تحاول أخريات زيادة الوزن لإصابتهن بالنحافة.

وقدمت الدكتورة عايدة داود خبيرة التغذية، وصفتين بسيطتين تساعدان على زيادة الوزن، يتم تناولها بعد الإفطار وقبل السحور وهي:

الوصفة الأولى:
المكونات
حفنة زبيب - ملعقة عسل - حبتان موز - حفنة سمسم - كوب حليب دسم.

الطريقة: يقطع الموز ويضاف مع الحليب إلى الخلاط الكهربائي، ويخلط جيدا حتى يختفي الموز في الحليب، ثم يضاف العسل والسمسم إلى الخلاط الكهربائي ويخفقان مع باقي المكوّنات، ثم يسكب الخليط الناتج في كأس للتقديم، مع نثر حفنة الزبيب فوقه.

الوصفة الثانية:
تمر- حليب- مكسرات.

يخلط الجميع لتكوين كوب تمر بالمكسرات يتم تناوله على الإفطار مع الزبيب، حيث يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر، كما تحتوي المكسرات على الدهون الجيدة الضرورية للجسم.

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