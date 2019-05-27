نجاح تشغيل منظومة الطاقة الشمسية في مركز بلاط بالوادي الجديد

أكد المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أن رئاسة المركز والوحدات القروية التابعة لها، نجحت فى تشغيل المباني الإدارية الخاصة بها بنظام الطاقة الشمسية المتكاملة لتوليد الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الوحدات المحلية والقروية وتصدير الفائض منها إلى الشبكة الموحدة للكهرباء بالمحافظة.
وأضاف عباس، في بيان، أنه جرى الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروع تشغيل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط و5 وحدات محلية قروية تابعة لها بالطاقة الشمسية، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالي 3 ملايين جنيه، حيث جرى الانتهاء من تركيب الألواح والخلايا والموصلات وبدء التشغيل الفعلي بنجاح.
ولفت إلى أن الوحدات المحلية التى جرى تشغيلها فعليًا هى رئاسة مركز بلاط والوحدات القروية فى" البشندى- -تنيدة مرزوق - ذخيرة - وعين عيش"، والتى يجري تشغيل المحطات فيها بعد الانتهاء من جميع أعمال التوصيل والتجهيز، حيث يجري توفير عائد مالي نتيجة بيع الفائض من الكهرباء التى يجري توليدها بالمحطات وهو ما لا يقل عن 400 كيلو وات يتم تصديره للشبكة الموحدة.