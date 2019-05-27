نجاح تشغيل منظومة الطاقة الشمسية في مركز بلاط بالوادي الجديد

أكد المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أن رئاسة المركز والوحدات القروية التابعة لها، نجحت فى تشغيل المباني الإدارية الخاصة بها بنظام الطاقة الشمسية المتكاملة لتوليد الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الوحدات المحلية والقروية وتصدير الفائض منها إلى الشبكة الموحدة للكهرباء بالمحافظة.





وأضاف عباس، في بيان، أنه جرى الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروع تشغيل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط و5 وحدات محلية قروية تابعة لها بالطاقة الشمسية، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالي 3 ملايين جنيه، حيث جرى الانتهاء من تركيب الألواح والخلايا والموصلات وبدء التشغيل الفعلي بنجاح.



