صرف مليون و364 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين بمطروح خلال مايو

أعلنت محافظة مطروح، صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال شهر مايو الجاري، بإجمالي 1,364 مليون جنيه، مؤكدة حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين مع مراعاة الحالات الإنسانية، خاصة من المرضي وتقديم العلاج لهم ومد يد العون دائمًا لغير القادرين والتيسير عليهم.



وذكرت المحافظة - في بيان إعلامي اليوم - أنه يتم بحث جميع الشكاوى الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية المختلفة لسرعة حلها وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدة التواصل الدائم مع المواطنين من خلال قنوات التواصل المباشر، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة سواء مع الجهات التنفيذية والشعبية لعرض مشاكل المواطنين لتخفيف العبء والمعاناة عنهم خاصة الحالات المرضية.



من جانبها، أوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال شهر مايو بإجمالي مبلغ 1,364 مليون جنيه، منها مساعدات مالية لـ 30 حالة بتكلفة 15 ألف جنيه، وتحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لـ 30 مريضا غير قادر بتكلفة 207,678 ألف جنيه، ومساعدات علاجية شهرية لـ 124 مستفيد بإجمالي 133,475 ألف جنيه، ومساعدة لـ 488 مستفيدا بإجمالي مبلغ 30,900 ألف جنيه، وكسوة عيد للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة لـ 3301 مستفيدا بإجمالي مبلغ 701,300 ألف جنيه.