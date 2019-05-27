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محافظات

نقل سكان عشوائيات منشية الملك فؤاد البحرية لـ عمارات حي الروضة بكفر الشيخ

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:06 م
صدى البلد
أ ش أ
ناقش إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ نقل مساكن العشوائيات من منشية الملك فؤاد البحرية إلى العمارات السكنية بحي الروضة بغرب مدينة كفر الشيخ.

وقال المحافظ - خلا اجتماع مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة اليوم /الاثنين/ - "إنه يتم دراسة نقل مساكن العشوائيات من منشية فؤاد البحرية إلي العمارات السكنية بحي الروضة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتسكين قاطني المناطق العشوائية المتهالكة التي تقع على شريط السكة الحديد، ومناطق الخطورة، لأمان تلك الأسر وتوفير حياة كريمة لهم".

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لحصر الشقق والتلفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بشأن مساكن العشوائيات.. محذرا أي شخص يحاول تغيير شكل المساكن العشوائية وحتى لو كان بناء حائط أو سقف، موضحًا أن المحافظة مسئولة مسئولية كاملة عن توفير سكن بديل لسكان المنطقة العشوائية بمنشأة الملك فؤاد البحرية حفاظا على أرواحهم.

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