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أخبار العالم

نائب وزير الدفاع الروسي يؤكد أهمية التعاون بين القوات المسلحة الروسية واليابانية

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:52 م
الجيش الروسي
الجيش الروسي
أ ش أ
أعلن الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع ، اليوم الإثنين، أن تعاون هيئات الأركان العامة للقوات المسلحة في روسيا واليابان، سيعزز علاقات الثقة المتبادلة بين البلدين.

وقال جيراسيموف - في اجتماع مع رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي اليابانية غورو يواس وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "إن تفاعل هيئات الأركان العامة يعد أحد العناصر المهمة للتعاون في المجال العسكري...أنا متأكد من أن اجتماعنا معكم سيسهم أيضا في زيادة تعزيز علاقات الشراكة والثقة بين القوات المسلحة في روسيا واليابان".

وأشار إلى أن يواس والقائد العام للقوات البرية الروسية أوليج ساليوكوف، أجريا اليوم الإثنين "مفاوضات مثمرة، ناقشا خلالها مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدا أن اجتماع اليوم يعقد عشية المشاورات الروسية-اليابانية المقررة في طوكيو لوزراء الدفاع والخارجية في صيغة "2+2".

وأضاف بقوله: "واثق من أن المحادثات القادمة بين وزيري الدفاع الروسي سيرجي شويجو والياباني تاكيشي إوايا، ستعطي دفعة إضافية للتعاون الروسي-الياباني في المجال العسكري".

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