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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرفض طلب واشنطن بتضمين قطاع الزراعة في المفاوضات بشأن اتفاق تجارة

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:53 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
أكدت مفوضة التجارة لدى الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم، أنه لا يمكن تضمين قطاع الزراعة في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري جديد.

وقالت مالستروم - في تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - "إنه لا يوجد على الإطلاق احتمالية لتضمين الزراعة في المناقشات"، مضيفة أن الأوروبيين على استعداد لبدء مفاوضات بشأن التعريفات الجمركية على السلع الصناعية مع الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ أكثر من شهر إنه مستعد للتفاوض على اتفاقية تجارة عبر الأطلسي تركز بشكل حصري على إنهاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن تشمل المحادثات نطاق أوسع.

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