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محافظات

افتتاح ملعبي خماسي لكرة القدم بطور سيناء

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:53 م
ملعب خماسي
ملعب خماسي
أ ش أ
افتتح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ملعبي "خماسي" لكرة القدم بحي النصر والشروق، بمدينة طور سيناء، بتكلفة مليون جنيه، وذلك ضمن خمسة ملاعب خماسية إحداها بوادي مندر بشرم الشيخ، وملعبين بطور سيناء، وملعب بأبو زنيمة، وملعب بأبورديس، وذلك لإتاحة ممارسة الرياضة للوديان والتجمعات البدوية، باجمالي مليونين ونصف المليون جنيه.

ووجه "فودة" الشكر لطارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لتبنيهم فكرة انشاء الملاعب بالوديان لممارسة الرياضة، وتشمل الملاعب نجيل واسوار واضواء كاشفة.

ووزع المحافظ خلال الافتتاح ملابس رياضية للملاعب الخمسة كهدية لأبناء تلك الأماكن ولسهولة ممارسة الرياضة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

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