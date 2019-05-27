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محافظات

بني سويف تدرب موظفيها على لغة الإشارة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:53 م
بني سويف تدرب موظفيها
بني سويف تدرب موظفيها على لغة الإشارة
أ ش أ
نظمت محافظة بني سويف دورة تدريبية لبعض موظفي المصالح الحكومية بمراكز (ببا، الفشن وسمسطا)، لتدريبهم على طرق التعامل بلغة الإشارة مع الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية في مواقف مختلفة، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ومطرانية ببا، وفي إطار مبادرة (بني سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة).

وتابع هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم "الاثنين"، فعاليات ونتائج المرحلة الأولى من المبادرة خلال اجتماعه بفريق العمل المختص، مؤكدا دعمه المتواصل للمبادرة لخدمة تلك الفئة من المجتمع، وحتى تصبح بني سويف نموذجا رائدًا لكل محافظات مصر من خلال إتاحة منشآتها ومصالحها الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وتعد بني سويف أولى المحافظات التي انطلقت بها المبادرة، والتي تعمل على إتاحة وتجهيز أرصفة الشوارع الرئيسية لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المتنزهات والحدائق والأماكن الخدمية، إلى جانب إتاحة دور العبادة ومجالات التعليم والصحة والجامعات، فضلا عن مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.

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