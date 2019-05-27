ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الري: إزالة 7 حالات تعد على نهر النيل في محافظة المنيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:53 م
الري: إزالة 7 حالات
"الري": إزالة 7 حالات تعد على نهر النيل في محافظة المنيا
أ ش أ
نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل - التابعة لوزارة الموارد المائية والري - حملة مكبرة اليوم / الإثنين / لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظة المنيا.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 45807 حالات تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة "إنقاذ نهر النيل " في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

ترشيحاتنا

حصريا.. الدوري المصري رقميا على Watch iT لمدة 4 سنوات

طارق الشناوي يقترب من الموت و رامز ينهي الحلقة ..فيديو

علي جمعة: 11 كلمة أوصى الرسول بها عند سماع أذان المغرب

أحلى سحور.. منى عبد الغني تثير الجدل بـ صورة مع شاب

قرار عاجل من مرتضى منصور تجاه لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

بعد تأجيل مباراته ضد المقاولون العرب .. الاهلى يتصدر تويتر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones