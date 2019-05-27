عصر الأنثروبوسين.. الأرض تدخل مرحلة جديدة بسبب تدمير البشر لها

أعلن فريق من العلماء أن العالم سيدخل في عصر جيولوجي جديد وهو «عصر الإنسان» أو ما يسمى بـ عصر «الأنثروبوسين».



وتم تسمية هذه المرحلة بـ «عصر الإنسان» منذ فترة طويلة، فهذا المصطلح يعود إلى منتصف القرن العشرين عندما بدأ البشر في السيطرة على الكوكب وإتلافه بشكل لا رجعة فيه، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



وصوّت الخبراء للاعتراف بهذا المصطلح، والعصر هو فترة شاسعة من الزمن الجيولوجي تمتد لآلاف السنين، ويعمل العلماء حاليا على تحديد أفضل ميزة بيولوجية في هذا العصر، وشمل هذا البحث ما يسمى بـ السنبلة الذهبية وهي توصيف العصر باختبارات القنابل الهيدروجينية في الخمسينات والتي أنتجت كميات هائلة من المواد المشعة والتي تم تسجيلها في السجلات الجيولوجية في العالم.



وأشار العلماء إلى أن هذا العصر «عصر الإنسان» قد اشتهر بزيادة عدد الدجاج بشكل مبالغ فيه بسبب استزراع الدجاج وزيادة حرق الوقود الأحفوري.