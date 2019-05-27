وزيرة العدل البرتغالية: هناك تعاون مكثف ومفتوح في كافة المجالات مع أنجولا

أكدت وزيرة العدل البرتغالية فرانسيسكا فان- دانيم، أن هناك تعاونا مكثفا ومفتوحا مع أنجولا، وخاصة في مجال تنظيم السجل المدني.



جاء ذلك في معرض تعليقات أدلت بها الوزيرة البرتغالية عقب لقائها مع الرئيس الأنجولي جواو لورينكو، خلال الزيارة التي قامت بها مؤخرا لأنجولا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع العدل.



وقالت الوزير البرتغالية إنها أجرت مباحثات بشأن قضايا التعاون مع الرئيس الأنجولي، وإنه لم يعرب عن أي قلق بشأن مستوى التعاون في هذا القطاع.



وذكرت الوزيرة أنها نقلت رسالة من الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا إلى الرئيس الأنجولي، ولكنها لم تكشف عن مضمونها.

جدير بالذكر أن أنجولا والبرتغال تقيمان علاقات دبلوماسية بينهما منذ التاسع من شهر مارس عام 1976، وأن البرتغال تعتبر واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لأنجولا في قطاعات البنوك والمشروبات والأغذية والتعمير.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أنجولا تعتبر واحدة من المستثمرين الرئيسيين في البرتغال في قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات السلكية واللاسلكية.