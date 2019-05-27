بدء هدم منزل المنوفية المتصدع وتبرعات لإعادة البناء.. والأهالي يطالبون إعفاء من الرسوم

بدأت اليوم، أعمال هدم المنزل المتصدع بعزبة زغو بقرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بعد أيام من تصدع المنزل بعدما لاحظ الأهالي تصدع المنزل المكون من ٤ طوابق ولم يجد أصحابه سوى الشارع مأوى لهم في ظل تجاهل المسئولين لهم.



وتم إخلاء المنزل وفصل الكهرباء والمياه عن المنزل وإخلاء المنازل المجاورة خوفا من حدوث كارثة بانهيار المنزل.



وشن عدد من الشباب حملة لجمع التبرعات لمساعدة أهل المنزل في إعادة بنائه، وطالب أهل القرية بإعفائهم من رسوم ترخيص البناء.