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حوادث

حملات أمنية مكبرة توجه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:53 م
حملات أمنية مكبرة
حملات أمنية مكبرة
كتب محمد صبرى
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، حملات أمنية مكبرة، كما وجهت ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة.

تأتي هذه الحملات فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة.

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