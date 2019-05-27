جود..فيلم تسجيلي قصير من إبداع إعلام عين شمس

قدم ١٤ طالبا بشعبة التلفزيون قسم إعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، فكرة فلسفية إنسانية بمعالجة درامية بسيطة فى فيلم تسجيلي قصير بعنوان "جود" ضمن مشروع تخرجهم.



تفوم فكرة الفيلم على وهب الحياة والتي تظهر على مدار 10 دقائق فى أربعة نماذج عظيمة وهب كل منهم حياته للآخرين ومنهم من أفنى حياته ليكون سبب في إحياء آخرين، حيث يقوم الفيلم على سؤال حول ما هي رسالتنا في الحياة؟ ثم يتم الإجابة على هذا السؤال في شكل درامي بسيط وجديد من حيث التناول والمعالجة من خلال أربعة نماذج أكملوا معنى الجود بمختلف أشكاله ومعانيه.



وجاءت قائمة الطلاب المشاركين في المشروع تحت إشراف أ.د.سوزان القلليني عميدة الكلية، ود.هبة شاهين رئيس قسم الإعلام، وأ. أية منير المعيدة المشرفة على الفيلم هم: «مديحة عبد المجيد، مرنا محمود، سهير جمال، إسراء أشرف، ندى محمد، مريم بشير، نادر هشام، محمد طه، إسراء إبراهيم، مرام أحمد، سمر محمود، نوران الهاشيمي، هدير عبد العزيز، نهال ديوان».



وقالت مرام أحمد إخدى عضوات فريق عمل الفيلم: "إن فريق العمل حمل رسالة إنسانية عظيمة لوهب الحياة وتغيير المجتمع للأفضل، وتسليط الضوء على نماذج وأبطال يستحقوا أن يكونوا مثالا يُقتدى به، لننشر الوهب بيننا".



ومن المنتظر عرض الفيلم في مهرجان مشاريع إعلام عين الشمس عقب عيد الفطر المبارك.