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حوادث

وزارة الداخلية تبرز تقرير عن الموقف الأمني والحملات.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:13 م
حملات أمنية
حملات أمنية
كتب محمد صبرى
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالمديريات وتوجه ضد مخالفي القانون وضبط المجرمين.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتاجر المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من القضايا.

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