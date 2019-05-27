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تعليم

طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:26 م
صدى البلد
كريم عاطف
جمع طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، ما يقارب من 70 طن بقوليات وزيت وسكر وشنط رمضانية لتوزيعها على الفقراء وغير القادرين.

وخلال يوم حار، قام طلاب الجامعة بوزن وتعبئة وتكييس الشنط الرمضانية داخل حرم الجامعة، وتم دعمهم برشاشات مياه لتخفيف حرارة الجو.

وحملت 10 سيارات جميع الشنط لتوصيلها إلى الأسر الفقيرة فى مناطق الاحتياج بالمطرية والبساتين وعزبة خير الله ومساكن الزلزال.
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور
طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور

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