طلاب الجامعة الألمانية يجهزون شنط رمضان لتوزيعها على الفقراء.. صور

جمع طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، ما يقارب من 70 طن بقوليات وزيت وسكر وشنط رمضانية لتوزيعها على الفقراء وغير القادرين.



وخلال يوم حار، قام طلاب الجامعة بوزن وتعبئة وتكييس الشنط الرمضانية داخل حرم الجامعة، وتم دعمهم برشاشات مياه لتخفيف حرارة الجو.



وحملت 10 سيارات جميع الشنط لتوصيلها إلى الأسر الفقيرة فى مناطق الاحتياج بالمطرية والبساتين وعزبة خير الله ومساكن الزلزال.

