للحد من نصب الشركات.. لجنة الإسكان تدرس مشروع قانون التطوير العقاري

قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون "التطوير العقارى" المقدم من النائب محمد العقاد عضو اللجنة، والذي يهدف إلى تنظيم التعاقدات بين المواطنين وأصحاب الشركات العقارية، لحفظ حقوق المواطنين الذى يقبلون على شراء الوحدات العقارية خاصة بعد زيادة شركات النصب العقارى في الآونة الأخيرة.



وأكد "مسعود"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يتحرى المواطنين الدقة عن شركات التطوير العقارى قبل الإقبال على شراء الوحدات السكنية حتى لا يتعرضون للنصب.



جدير بالذكر، أن النصب العقاري وتأخير تسليم الوحدات في الشركات العقارية يسبب ارتباك في السوق العقاري، لذلك طالب المواطنون مجلس النواب بتشريع قانون عقاري يحفظ حقوق المتعاملين مع الشركات العقارية ويضمن وحداتهم بعد سداداهم مبالغها.