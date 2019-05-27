بمناسبة شهر رمضان.. أبو شقة يطلق مبادرة لم الشمل.. صور

أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد عن إطلاق مبادرة " لم الشمل " بمناسبة شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن أبواب حزب الوفد مفتوحة لمن يريد أن يأتى إليه بنية خالصة ويتعامل معنا على مبادئ وثوابت الوفد.



وأكد أبو شقة خلال كلمته فى حفل الإفطار الذى نظمه حزب الوفد بحضور قيادات وأعضاء حزب الوفد فى أحد فنادق الجيزة أنه يجب أن يكون الوفديين على إرادة رجل واحد لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ القادمين وأن يكونوا مستعدون لها لأن قيمة أى حزب من خلال خوضه الانتخابات فى أى وقت.



وأشار رئيس حزب الوفد إلى أننا فى حاجة إلى أن يكون لدينا حزبين أو ثلاثة أقوياء ، وأن يكون حزب الوفد لاعب أساسى على الساحة السياسية ، بحيث نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة.