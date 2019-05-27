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تعليم

بحضور رئيس النواب.. جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوي

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:25 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
عمرو ممدوح
نظمت جامعة عين شمس، حفل الإفطار السنوي لها، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.

كما حضر عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إلى جانب الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وعقب حفل الإفطار، تم تنظيم حفل فني، لطلاب كلية التربية النوعية، وسط أجواء رمضانية.
بحضور رئيس النواب.. جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور رئيس النواب.. جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور رئيس النواب.. جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور رئيس النواب.. جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوي

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