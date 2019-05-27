رامز جلال يقبل رأس طارق الشناوى على الهواء..فيديو

قام الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز فى الشلال المذاع على قناة إم بي سي مصر بتقبيل رأس الناقد الفنى طارق الشناوى؛ وذلك بعد تعرضه لحادث خطير خلال استضافته.



وتعلقت قدم الشناوي بشجرة، وهو ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب القارب بالمشاركين معه، قبل أن يتدخل فريق البرنامج لإنقاذه.



وأنهى الفنان رامز حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال قبل موعدها المحدد وذلك بسبب غرق القارب الذى يقوم بالتصوير عليه وهو ما جعل الضيف الناقد الفنى طارق الشناوى يتعرض للغرق والذي كاد أن يودي بحياته.



اعتذر الفنان رامز جلال لجمهوره بسبب صغر وقت حلقة اليوم التى يستضيف فيها الناقد الفنى طارق الشناوى، موضحًا أن حلقة اليوم ستكون قصيرة، موضحا أن متابعي حلقة اليوم سيعلمون أنه يحب أصدقاءه.



وقدم الفنان رامز جلال الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي على السماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال، موضحا أن الناقد الفنى يمتلك روحا رياضية.



وسقط الناقد الفني طارق الشناوي ، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.