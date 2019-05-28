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ديني

تعرف على عدد الملائكة المنزلة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:03 ص
عدد الملائكة في ليلة
عدد الملائكة في ليلة القدر
أمل فوزي
قالت الدكتورة سهير طلب، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى أختص ليلة القدر بنزول الملائكة ذات القدر والمكانة الرفيعة، لأنها مطهرة من الرذائل، ملهمة للتسبيح والطاعة.

وأوضحت «طلب» في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه قال تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
» الآية 4 من سورة القدر، حبما يعني أنه يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة، وذلك لكثرة بركتها التي فضلها الله تعالى بها عن غيرها من الليالي الأخرى.

وأضافت أنه فسر البغوي تنزليل الروح في هذه الليلة بأنه يعني جبريل عليه السلام معهم {فِيهَا} أي: ليلة القدر {بِإِذْنِ رَبّهِم} أي: بكل أمرٍ من الخير والبركة، وقال ابن كثير: أي: يكثر تنـزّل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنـزلون مع تنزّل البركة والرحمة.

وتابعت: كما يتنـزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحِلَقِ الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدقٍ تعظيمًا له، مشيرة إلى أن َ الملائكةَ في تلك الليلةَ تكون أكثر في الأرض من عدد الحصى، فيَقْبَلُ الله التوبةَ فيها من كل تائب، وتفتح فيها أبوابُ السماء.

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