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أخبار العالم

نتنياهو يحمل ليبرمان مسئولية فشل تشكيل الحكومة.. ويؤكد: سأقاتل حتى النهاية

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:10 م
صدى البلد
عرفة البنداري
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" مساء اليوم، الإثنين، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، "أفيجدور ليبرمان"، إلى دراسة قراره جيدًا خلال 48 ساعة، وبعدها سيكون أمام إما حل الكنيست وانتخابات جديدة أو إما تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وحمّل "نتنياهو" في تصريحات، "ليبرمان" مسئولية فشل الجهود في تشكيل الائتلاف الحكومي؛ بسبب رفضه الانضمام للائتلاف على خلفية قانون التجنيد.

وقال "نتنياهو"، في خطاب وجهه للإسرائيليين، "لم أستطع إقناع ليبرمان حتى اللحظة من إجراء انتخابات جديدة".

وأضاف لا يوجد أي سبب للذهاب لانتخابات جديدة، داعيًا الجميع إلى أن يساعد لكي لا نتوجه لانتخابات جديدة.

وأكد "نتنياهو"، أنه سيقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه لن يتصل برئيس إسرائيل رؤوفي ريفلين لإعلان فشله بتشكيل الحكومة، وقال "نتنياهو" لدي 48 ساعة اخرى يمكن ان تنجح خلال هذا الوقت".

وأوضح أنه "من الممكن إقامة حكومة يمينية قوية وتحقيق الاستقرار، وآمل أن يتوصل الناس إلى رشدهم ويفعلون الشيء الصحيح".

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