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فن

سمية الخشاب تبدأ تصوير بنت القبائل بعد إجازة العيد

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:26 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمر سعد
قال المخرج حسنى صالح إنه انتهى منذ أيام من تصوير مسلسل "خط ساخن" بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى، والمقرر أن يعرض قريبا.

وأضاف "صالح" أنه قرر أن يبدأ تصوير مسلسل "بنت القبائل" بطولة سمية الخشاب بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، مؤكدا أن المسلسل ينتمي لنوعية أعمال دراما صعيد مصر، ويشارك في بطولته بجانب سمية الخشاب كل من نبيل الحلفاوي ومحمود عبد المغنى وباسم سمرة وأنوشكا وسهر الصايغ ومحمود البزاوى وعمر زهران وأشرف عبد الغفور ومدحت تيخة وبهاء ثروت ورشا الخطيب وراندا البحيري، ومن تأليف شاذلي فرح.

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