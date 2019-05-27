بعد نجاته من الغرق.. هاشتاج #طارق_الشناوي يجتاح تويتر

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يأتي ذلك بعد وقوع الناقد السينمائي طارق الشناوي ضحية في "برنامج رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "ام بي سي مصر" و تعرضه للغرق أثناء الحلقة قبل ان ينقذه فريق العمل.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.