الداخلية تواصل ضرباتها الاستباقية.. ضبط 323 مخالفة مرورية وفحص 90 مشتبها بهم في حملة أمنية بالبحر الأحمر.. و27 مخالفة تموينية في حملة ببني سويف

- ضبط رأس ماشية مصابة بالسل قبل ذبحها وبيع لحومها بأبوقرقاص

- ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في كفر الشيخ





شنت إدارة مرور البحر الأحمر، حملة موسعة لضبط الحالة المرورية فى أنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 40 مخالفة تصالح فورى و8 مخالفات قيادة بدون رخصة.





وشملت المخالفات المضبوطة 3 مخالفات سير بدون رخصة تسيير، و178 حالة انتظار خاطئ، و3 حالات مواقف عشوائية، و10 مخالفات متنوعة، إضافة إلى ضبط 15 دراجة بخارية و66 حالة تجاوز سرعة.





وفى سياق آخر، فحصت الأكمنة والتمركزات الأمنية على الطرق الرئيسية بالمحافظة 90 مشتبها بهم، وجـارٍ اتخـاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات الحالات الإيجابية منهم.





كما واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها لتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، خاصة في أيام شهر رمضان المبارك.





وفي هذا السياق شنت اللجنة حملة تفتيشية "أمس الأحد" بدائرة إهناسيا ف، أسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة بواقع 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر للمخابز البلدية متعلقة بـ (تصرف في جزء من حصة الدقيق، عدم وجود قائمة للتشغيل، عدم إعطاء بون صرف، تدني مستوى نظافة أدوات العجين)، و3 محاضر خاصة بالذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم تغطية اللحوم بالشاش، وحيازة سلع منتهية الصلاحية.





ومن جهته أوضح السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا أن لجنة "حماية المستهلك"، التي شكلها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وتهدف اللجنة لتوحيد جميع الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل جميع الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على السيد المحافظ، لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذية بالمحافظة.









فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا بالتعاون مع إدارة تموين أبو قرقاص وإدارة الطب البيطري بابوقرقاص من ضبط أحد الأشخاص قبل ذبحه رأس ماشية مصابة بمرض بالسل ، تمهيدا لبيع لحومها بالسوق ، معرضًا صحة المواطنين للخطر . تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .





وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد شدد على ضرورة ضبط الأسواق و محاربة الغش التجاري و جشع التجار و ضرورة محاربة كل ما يفسد صحة المواطن و يؤثر عليها سلبا مع ضرورة توفير السلع الجيدة للمواطنين ، كما وجه جميع القيادات التنفيذية بالقيام بجولات ميدانية في جميع القطاعات.





كما شنت مباحث كفر الشيخ، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.





وقاد الحملة العميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، حيث تمكنت مباحث الحامول برئاسة النقيب محمد هاني عصر، من ضبط "ا.ع" 30 سنة، عاطل ومقيم مركز الحامول، سبق اتهامه في 16 قضية، سرقة، ضرب، سرقة بالإكراه، آخرهم رقم 29061/ 2014 جنايات مركز الحامول، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 و3 طلقات بقصد الدفاع.





وألقت مباحث بيلا برئاسة المقدم هيثم الهياتمي، وتحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، القبض على "أ.م" 35 سنة، عاطل ومقيم مركز بيلا، سبق اتهامه في 8 قضايا ما بين: سرقة متنوعة، مشاجرة وضرب، سلاح بدون ترخيص، خطف شخص آخرهم 10075/ 2017م جنح مركز بيلا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، و5 طلقات بقصد الدفاع.





وتمكنت مباحث مركز مطوبس برئاسة النقيب فؤاد الفقي، من ضبط "ر.م" 37 سنة، عاطل ومقيم بندر مطوبس، سبق اتهامه في 4 قضايا ما بين: سلاح بدون ترخيص، مخدرات، آخرهم رقم 23795/ 2018 جنايات مركز مطوبس، وبحوزته 160 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، و 32 جنيهًا، وهاتف، "س.ح" 23 سنة، طالب ومقيم بندر مطوبس، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع، وطلقتين.



