وزير الرياضة السابق يتغزل في عائلة ساويرس بعد صعود استون فيلا للبريميرليج

حرص وزير الرياضة السابق خالد عبدالعزيز على تقديم التهنئة لرجل الأعمال المهندس ناصف ساويرس مالك نادي استون فيلا بمناسبة صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكتب خالد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إنها حقًا عائلة محترمة، مبروك للمهندس ناصف ساويرس صعود نادى أستون ڤيلا الذى يملكه . للدورى الإنجليزي الأول".



يذكر أن فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى، نجم منتخب مصر، تأهل إلى النسخة القادمة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، فى نهائى دورة "البلاي أوف".

