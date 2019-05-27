إقامة أول مباراة لـ كرة القدم النسائية في الفاتيكان

أقيمت، أمس الأحد، أول مباراة ودية لفريق كرة القدم للسيدات الذي تشكل مؤخرا في الفاتيكان.



أقيمت المباراة الودية في المركز الرياضي لفرسان كولومبوس في روما، وبدأت في تمام الساعة الخامسة مساء، وضم فريق الفاتيكان السيدات العاملات بالفاتيكان، والموظفات وأفراد أسر موظفي الفاتيكان، وفقا لموقع فاتيكان نيوز.



وأدارت سوزان فولبيني الفريق النسائي وهي تشغل منصب وزيرة شؤون المرأة في الفاتيكان،



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن معظم اللاعبات لسن محترفات، لكن 3 منهن لعبن كرة القدم بشكل احترافي خارج الفاتيكان.



ويستعد فريق الفاتيكان بعد المباراة الودية مع روما، للعب في مباراة دولية في فيينا في يونيو القادم.