طقم العيد من خزانة أميرات العالم.. بنطلون الـ هاي ويست من خزانة كيت وميجان.. الجلد من وحي الملكة ليتزيا.. التنورة استايل الملكة رانيا.. والفساتين المشجرة قطعة مقربة لكل الأميرات

تألقي ببنطلون الهاي ويست من خزانة كيت وميجان

الفساتين المشجرة قطعة مقربة لكل الأميرات









أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك، وترتبط هذه المناسبة لدى الجميع بشراء الملابس الجديدة، حيث بدأ الكثير من الآن في شراء ملابس العيد والتجهيز له، خاصة النساء باعتبارهن لديهن تفاصيل كثيرة ومختلفة، وتحمل خطوط الموضة هذا العام العديد من الصيحات المختلفة التي نراها جميعًا في أكبر الماركات العالمية، أو المحلات الكبرى الخاصة بالملابس.خطوط الموضة التي ينتجها مصممو أزياء العالم والماركات الشهيرة، يطبقها عادة النجمات والأميرات والملكات والمشاهير، فهن دومًا يواكبن خطوط الموضة، وتأتي في مقدمتهن الملكات والأميرات باعتبارهن تحت الأضواء دائمًا، حيث يخترن أزيائهن بعناية شديدة تليق مع كونهن أميرات.ويمكنك أن تستوحي إطلالة العيد والصيحات المختلفة هذا العام من خزانة أميرات العالم، وهن عادة ما يتبعن البساطة والرقي في اختيار الملابس والألوان والاستايلات، ومن أبرز هذه الإطلالات.الملابس المنقطة.. تتصدر صيحات الموضة خلال السنوات الأخيرة ويطلق عليها "البولكا دوت" وهي صيحة قديمة وعادت لمنصات عروض الأزياء خلال العامين الأخيرين، ومازالت متصدرة، ومن أبرز من تألقن بها الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، فاختارت هذا الاستايل عدة مرات سواء في فساتين بسيطة أو سترات أنيقة.الفساتين المشجرة.. تتصدر أيضًا صيحات الموضة هذا العام باعتبارها مناسبة لأجواء الصيف، وتعتمد على الألوان المبهجة والرسومات المطبوعة، وهي اختيار دائم للأميرة كيت ميدلتون، وليتزيا ملكة إسبانيا، والأميرة ماري.البنطال الجلد.. قطعة أساسية ومختلفة في خزانة ملكة إسبانيا ليتزيا، فهو مناسب لكل الأوقات سواء العمل أو الخروج أو السهرات، ويمكنك اختياره هذا العام وتنسيقه مع سترة وحذاء بكعب، أو حذاء رياضي ليبدو استايل كاجوال.السترات الشيفون .. موضة كل عام ولها أوقاتها، وهي اختيار دائم للملكة رانيا ملكة الأردن، حيث تتألق بها باستايلات مختلفة، مع تنورة أو بنطال، وهي مناسبة للصباح والمساء ويمكن تنسيقها مع بنطال جينز لتصبح إطلالة بسيطة راقية للعيد.التنورة البيليسيه.. تتصدر صيحات موضة ربيع وصيف 2019، ورغم أن هذا الاستايل قديم، إلا أنه عاد بقوة لخطوط الموضة العالمية هذا العام، وهي مناسبة لكل الأوقات، يمكنك اختيارها مع توب أو سترة أو جاكيت جينز .الجاكيت الجينز الطويل.. قطعة أساسية لصيف 2019، يمكنك اختياره لتنسيق إطلالة كاجوال في العيد مع حذاء رياضي أنيق.التنورة المشجرة مع سترة سادة.. استايل يتصدر صيحات الموضة مؤخرًا، وهو اختيار مقرب للملكة ليتزيا، والملكة رانيا أيضًا، حيث ظهرت به عدة مرات بألوان زاهية.البنطال الـ هاي ويست .. وهو القطعة الأكثر انتشارًا هذا العام، ويمكنك ارتدائه في عدة مناسبات سواء كالجوال أو فورمال، وهو قطعة أساسية في خزانة كيت ميدلتون والملكة ليتزيا وميجان ميركل.