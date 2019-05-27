الاكتناز القهري.. 3 مبادرات للتخلص من كراكيب البيوت المصرية

"نأخذ كل قديمكم ونجعله جديدا لغيركم نبيعه بأسعار رمزية ونستخدم ثمن بيعه، لمساعدة المتعثرين في دفع المصاريف وللمحتاجين مجانا.. ما هو قديم لديك جديد عند غيرك، تصدق به ونعيد بيعه والمقابل يذهب للتربية والتعليم، برعاية محافظ الإسكندرية".. حسبما أعلنت "بيكيا"، أول منصة تجارية لمبادلة المواطنين جميع منتجاتهم الغير عضوية مثل البلاستيك و المجلدات والأوراق وغيرها مقابل سلع وخدمات.



مبادرة "بيكيا"



وتعرف "بيكيا"، أن الهدف الأساسى منها مبادلة المخلفات غير العضوية بعد فصلها فى المنازل مقابل سلع وخدمات أخرى، وتشمل جميع المنتجات غير العضوية مثل البلاستيك والمجلدات والأوراق وغيرها مقابل سلع حياتية مهمة "احنا عملنا بيكيا عشان نحافظ على البيئة ونستفيد من كم المخلفات اللي يضرنا ويضر بيئتنا يوم بعد يوم".





الحفاظ علي البيئة



وتابع مسؤولو مبادرة التخلص من "الكراكيب" والأشياء القديمة "أنت اللي عليك الدور، ساعدنا تكون بيئتنا واحجز موعدك؛ واخلص من حاجاتك القديمة أيًا كانت هي إيه من هنا، وعليك تتبرع بقيمة حاجاتك القديمة، تستبدلهم بحاجات أنت محتاجها زي كروت شحن، أو فواتير منزلية، أو سلع غذائية أو أدوات كتابية أو حتى تذاكر مترو .. يعني هتحافظ على البيئة وتخلص من حاجاتك القديمة، وتبدلها بحاجات أنت محتاجها".



"قديمكم جديدهم"



مبادرات عديدة للتخلص من الأغراض القديمة، وعلي غرار مبادرة "بيكا"، دشن مجموعة من الأفراد مبادرة "قديمك جديدهم"، وتحت شعار "عايزين وطن يكون بالموده متراحمين ..لا مهموم ولا مظلوم.. قديمك جديدهم.. مبادرة إنسانية لإسعاد المحتاجين في محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى، عبارة عن بيع المنتجات السابق استخدامها، ودعم ومساندة المواطنين الأكثر احتياجا بمقابلها".



"لو لديك ملابس في بيتك لم تستخدمها لمدة تزيد عن عام، تخلص منها فورا".. حسبما أعلن القائمين علي المبادرة، مطالبين الأهالي بالتخلص من الاشياء القديمة غير المستغلة، لإدخال الفرحة علي قلوب أشخاص آخرين بحاجة لها.



مشاركة الأهالي



مئات من الأفراد اشتركوا بالمبادرة عبر الصفحة الإلكترونية للمبادرة، ويطلبون التواصل لإيصال أغراضهم من ملابس ومتعلقات شخصية لمساعدة العشرات من الراغبين في العطاء لتتوالى الاتصالات من داخل الإسكندرية وبعض المحافظات يطلبون توصيل مساهماتهم من ملابس ومتعلقات شخصية لإسعاد غيرهم، لتعرض المنتجات المتبرع بها من خلال منافذ للعرض بأسعار رمزية في متناول الأفراد، ويستفاد من أرباحها في مساعدة المدارس في الأحياء الفقيرة وتدريب المعلمين وتنظيم ورش عمل مختلفة في الإسكندرية لتعليم السلوك والأخلاق ونشر ثقافة الجمال.



"جراج سيل"



وبالمثل مبادرة "جراج سيل"، فهي مبادرة إلكترونية تشجع فكرة التخلص من الكراكيب وترشيد الاستهلاك "نحافظ في بيوتنا على الحاجات اللي بنستخدمها ونحتاجها فعلا بس.. نخلق سوق بديل للمستعمل، بأسعار مناسبة تعوض الزيادة الكبيرة في الأسعار للمنتج الجديد.. نعمل مكسب معقول من حاجات ركنتها ببلاش ووجودها في بيوتنا بدون قيمة..هنعمل ده ازاي؟.. بتنظيم جراج سيل دوري، نعرض في حاجتنا الزائدة على أرض الواقع. وسيتم الإعلان عنه والتنسيق له على الجروب، وكل عضوة لها كامل الحق في عرض أي سلعة بأي سعر وده يصعب تدخل الأدمن فيه، الموضوع عرض وطلب واشتري أو متشتريش..الجروب لبيع أدواتنا الشخصية وكراكيب بيوتنا فقط لا غير.



وتابعت أدمن المبادرة مي فتحي "الأسعار هي المحرك الأول اللي بيخلي الناس تختار تشتري المستعمل، وقيمة الحاجة حتى لو جديدة بالتيكيت، بتقل ع الأقل 30% عن تمنها الأصلي وده في أي مكان بيبيع مستعمل في العالم، ولازم تحط السعر بناء على حالة الحاجة، وبالمقارنة بسعرها الأصلي، وحسب الموديل.



مي فتحي



الصفحة الإلكترونية لـ"جراج سيل"، يضم مئات النساء اللاتي يعرضن أغراضهن الزائدة عن حاجتهن، ويقمن بتسعيرها حسب معايير معينة كحالتها وسعرها السابق، ويقبلن السيدات علي بيع الأغراض غير المستعملة لديهن، كما يقبل البعض علي شرائها.



التخلص من الكراكيب



وتساعد تلك المبادرات المواطنين أيضا على التخلص من التكدس والزحام الذي يسبب الطاقة السلبية وذلك بالقضاء على التخزين العشوائي وغير المفيد، والتي تفتح المجال للطاقة السلبية في البيوت، وثانيها نيل الثواب من المشاركة الاجتماعية في مساعدة المحتاجين.



الاكتناز القهري



ويعرف الاكتناز القهري أو الاكتناز التعسفي، أنه الإفراط في تكديس وتجميع المقتنيات والصعوبة الكبيرة في اتخاذ قرار بشأن التخلص من الممتلكات الشخصية غير الضرورية، ويعود ذلك إلى الشعور المستمر بالحاجة لاستخدام هذه الأشياء فيما بعد، وقد يُواجه الأشخاص المصابون بهذا النوع من الاضطراب غالبًا ظروفًا معيشية صعبة، حيث تتراكم الأشياء غير الضرورية في منازلهم بشكل مزعج، مما يجعلها غير مريحة ومليئة بالفوضى.



أعراض المرض



ويعانون من الجمع المفرط للأشياء مع عدم قدرة الأشخاص على التخلص منها, على سبيل المثال الاحتفاظ بالصحف, المجلات, أوراق البلاستيك, الصور, اللوازم المنزلية, الملابس, و قد تتعدى إلى الاحتفاظ بالحيوانات, و يعاني ما يقارب 1.2 مليون شخص من الاكتناز القهري في الولايات المتحدة.



الاكتناز القهري، مرض نفسي بحاجة للعلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب, و برامج العلاج النفسي، من خلال( أطباء نفسيين – أخصائيين نفسين )، ونسبة المرضى المصابين بهذا العرض تتراوح بين 31،18% من مجموع مرضى الوسواس القهري وتكون بداية المرض في مقتبل العشرينات من العمر في الجنسين معًا بدون فارق.



أضرار المرض



وتكشف دكتور داليا شيمي، أن انتشار الكراكيب داخل المنازل مصدر للطاقات السلبية داخل المنازل و تنعكس على المحيطين بالشخص، وتعتبر حواجز تمنع سير وتجديد الطاقات الإيجابية بالمنزل، حيث أن الأشياء المبعثرة تتراكم وتتحول لطاقات سلبية تنعكس على الشخص، حتى يتم ترتيب المكان مرة أخرى وتعيد حركاتها تلقائيا، وتسبب فى المشاجرات والمشاكل بين أفراد الأسرة، وايضا تسبب تراكم الأتربة والبكتيريا والتوتر والاضطرابات المختلفة.