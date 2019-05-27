بـ 37 مليار جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يمول 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.. والرئيس السيسى يؤكد توفير فرص العمل وتقليل البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة

تعزيز دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي

تطوير دور جهاز تنمية المشروعات في مجال تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار

مساعدة الراغبين في إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى

نيفين جامع: 37 مليار جنيه لتمويل حوالي 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر









الرئيس السيسى:استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقريرا متكاملًا بشأن نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك عدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من قبل الجهاز.وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتعزيز دور الجهاز على نحو يساهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.وشدد على ضرورة الاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتورة نيفين جامع عرضت الحجم الإجمالي للمشروعات التي نفذها الجهاز وإنجازاته خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2019.وأوضحت أن الجهاز قام بضخ حوالي 37 مليار جنيه لتمويل حوالي 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وقد وفرت تلك المشروعات حوالي 4 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة بلغت نسبة مساهمة المرأة فيهم 53%. وقام الجهاز خلال عام 2018 بتوفير تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه لمشروعات ساهمت بحوالي 50 مليار جنيه في الناتج القومي المحلي خلال نفس العام.واستعرضت الدكتورة رئيسة الجهاز أيضًا عددًا من البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، مثل مشروع تمويل عربات الطعام المتنقلة للشباب على مستوى الجمهورية بتمويل من صندوق تحيا مصر. وكذلك مسابقة "مفتاح مشروعك" والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم رواد الأعمال لإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات وتوفير التدريب اللازم وتقديم المشورة من خلال الجهاز.كما تم عرض جهود الجهاز في تنمية المجتمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة التنمية العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، وكذلك الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض للمنتجات التراثية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة المنوفية، الذي يهدف إلى إحياء الحرف التراثية واليدوية المصرية، ومساعدة صغار المصنعين والمنتجين لهذا الحرف على فتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، ويساهم في الحفاظ على الهوية التراثية، والنهوض بهذه الصناعات على مستوى الجمهورية.