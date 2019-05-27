أبوشقة: تسلمت خزينة حزب الوفد والجريدة خاوية.. وراهن البعض على رحيلي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد إن الإفطار الذى نظمه حزب الوفد هو رسالة حب بأن الوفد استمر شامخا وثابتا على مبادئه لمدة ١٠٠ عام برجاله وشواهده، مشيرا إلى أننا فى ٣٠ مارس عام ٢٠١٨ كنا أمام انتخابات رئاسة حزب الوفد التى أكدت أننا لم نكن أمام فرض لإرادة الوفديين وأنه يوم التغيير وحماية حزب الوفد.



وأشار أبو شقة خلال كلمته فى إفطار حزب الوفد إلى أن الوفديين وجهوا رسالة خلال انتخابات رئاسة حزب الوفد بأن حزب الوفد لن ينكسر وظهر ذلك عندما كنا أمام لائحة للحزب وأراد البعض تمريرها إلا أن الوفديين كان لديهم إصرار على رفضها.



وتابع: عقب إعلان نتيجة انتخابات رئاسة حزب الوفد أعلنت حينما انتخبت رئيسا للوفد بأننا نسعى لكى نكون أمام حزب يلعب دورا قويا على الساحة السياسية، وكان كل يوم يزداد قوة، مشيرا إلى أننا كنا أمام قيادة جماعية للوفديين جعلتهم على إرادة وقلب رجل واحد لكى يمثل الحزب قوة أساسية على المسرح السياسى.



وأكد أنه حينما تسلم رئاسة حزب الوفد كانت خزينة حزب الوفد وحزب الوفد، وراهن البعض على أننى لن أستمر فى رئاسة حزب الوفد أكثر من شهرين إلا أننى تخطيت مع الوفديين كل هذه العقبات حتى أصبح الحزب صامدا.