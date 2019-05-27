سخرية لاذعة من طارق الشناوي خلال رامز فى الشلال: شكله عامل زي دليفري بيتزاهت والأخير يتعرض للموت وإنهاء الحلقة قبل موعدها

حل الناقد الفني طارق الشناوي، ضحية اليوم الاثنين على الفنان رامز جلال، في برنامجه الشهير رامز في الشلال المذاعة على قناة Mbc مصر، حيث شهدت الحلقة حادثًا خطيرًا بتعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج.



أبرز ما جاء فى حلقة اليوم..



رامز جلال يوجه رسالة للناقد طارق الشناوي.. فيديو



وقع الناقد الفني طارق الشناوي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الـ 22.



ووجه رامز جلال رسالة لـ الناقد الفني طارق الشناوي قائلا « ليك يوم يا ظالم .. وكل قوي فيه اللي اقوى منه .. طارق مفيش حد من الممثلين عجبة.. وانا كان ناقص يشتمنى بامى.. و الوسط الفنى ياما شاف منه قهر .. النهارده هنقضى على أيقونة الشر».



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.



إيه يا عم ده.. كيف سخر رامز جلال من ملابس طارق الشناوي.. فيديو



وقع الناقد الفني طارق الشناوي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية الـ 22.



وسخر رامز من ملابس طارق الشناوي قائلا « إيه يا عم اللى انت لابسه ده.. هى ايه الجزمة اللى طارق جاي بيها دى".



وأضاف: "وأنت نازل من الطيارة مفيش أى حاجة بتطير منك لأنك من غير شعر.. إن شاء الله هتطلع من الحلقة دى على الجنة".



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.



شاهد.. لحظة سقوط طارق الشناوي من أعلى كوبري رامز في الشلال



سقط الناقد الفني طارق الشناوي، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



ووقع طارق الشناوي، ضحية مقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.



رامز جلال ساخرا من طارق الشناوي: شكله عامل زي دليفري بيتزا هت





وقع الناقد الفني طارق الشناوي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية 22.



وسخر "رامز" من ضيف الحلقة، قائلًا: "تحس طارق الشناوي مسئول مجموعة الأسانسيرات في شركات نجيب ساويرس"، مردفًا "الشناوي عندما أطلق صافرات المباراة في البرنامج تحسه أن الحكم إبراهيم نور الدين وهو بيحكم مباراة قوية"، لافتًا إلى أن الناقد السينمائي "شكله عامل زي الطيار بتاع دليفرى بيتزا هت".



وقال: إن "طارق الشناوي لابس كوتش في رجليه تحس أنه جايبه من شركة "باتا" مش كوتش عادي خالص".



وتقوم فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.



يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.



طارق الشناوي يغرق في الشلال .. ويصرخ على الهواء



انهار الناقد الفني طارق الشناوي، فور وقوعه في مقلب "رامز في الشلال" وصرخ بمجرد سقوطه فى الشلال، قائلا: "من فضلكم انقذونى".



وسقط "الشناوي"، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.



رامز جلال يعتذر لجمهوره .. فيديو



اعتذر الفنان رامز جلال لجمهوره بسبب صغر وقت حلقة اليوم التى يستضيف فيها الناقد الفنى طارق الشناوى، موضحًا أن حلقة اليوم ستكون قصيرة، موضحا أن متابعي حلقة اليوم سيعلمون أنه يحب أصدقاؤه.



قدم الفنان رامز جلال الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي على السماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال، وأوضح رامز أن الناقد الفنى يمتلك روحا رياضية.



شهدت الحلقة حادثًا خطيرًا بتعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج.



شاهد.. غرق طارق الشناوي يتسبب في إنهاء حلقة رامز في الشلال قبل موعدها



أنهى الفنان رامز جلال حلقة اليوم من برنامج "رامز في الشلال" سريعًا؛ بسبب انقلاب المركب وتعرض ضيفه الناقد السينمائى طارق الشناوى للغرق.



وقدم "جلال"، الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي على السماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج "رامز فى الشلال"، وأوضح "رامز" أن الناقد الفنى يمتلك روحًا رياضية.



شهدت الحلقة، حادثًا خطيرًا بتعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج.



انهار الناقد الفني طارق الشناوي، فور وقوعه في مقلب "رامز في الشلال" وصرخ بمجرد سقوطه فى الشلال، قائلة: "من فضلكم انقذونى".



سقط الناقد الفني طارق الشناوي، من أعلى الكوبري المعلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.



قارب رامز فى الشلال ينقلب بـ طارق الشناوي ..فيديو



أنهى الفنان رامز جلال حلقة ضيفه الناقد السينمائى طارق الشناوى؛ بسبب انقلاب المركب وتعرض ضيفه الناقد السينمائى للغرق، وهو ما دفع رامز لإنهاء الحلقة سريعًا.



وقدم الفنان رامز جلال، الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي؛ للسماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج "رامز فى الشلال"، وأوضح رامز أن الناقد الفنى يمتلك روحًا رياضية.



وشهدت الحلقة حادثًا خطيرًا بتعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج.



انهار الناقد الفني طارق الشناوي، فور وقوعه في مقلب "رامز في الشلال" وصرخ بمجرد سقوطه فى الشلال، قائلة: " من فضلكم انقذونى" .



سقط الناقد الفني طارق الشناوي ، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.



طارق الشناوي يقترب من الموت و رامز ينهي الحلقة ..فيديو



أنهى الفنان رامز حلقة اليوم من برنامج "رامز فى الشلال" قبل موعدها المحدد؛ بسبب غرق القارب الذي يحمل ضيف الحلقة، الناقد الفنى طارق الشناوى، وهو ما عرضه للغرق، وكاد يفقد حياته.



اعتذر الفنان رامز جلال لجمهوره بسبب صغر وقت حلقة اليوم التى يستضيف فيها الناقد الفنى طارق الشناوى، موضحًا أن حلقة اليوم ستكون قصيرة، موضحًا أن متابعي حلقة اليوم سيعلمون أنه يحب أصدقاءه.



وقدم الفنان رامز جلال الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي على السماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال، وأوضح رامز أن الناقد الفنى يمتلك روحا رياضية.



وشهدت الحلقة حادثًا خطيرًا بتعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج.



وانهار الناقد الفني طارق الشناوي، فور وقوعه في مقلب "رامز في الشلال" وصرخ بمجرد سقوطه فى الشلال، قائلة: " من فضلكم انقذونى" .



وسقط الناقد الفني طارق الشناوي ، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.



رامز جلال يقبل رأس طارق الشناوى على الهواء..فيديو



قام الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز فى الشلال المذاع على قناة إم بي سي مصر بتقبيل رأس الناقد الفنى طارق الشناوى؛ وذلك بعد تعرضه لحادث خطير خلال استضافته.



وتعلقت قدم الشناوي بشجرة، وهو ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب القارب بالمشاركين معه، قبل أن يتدخل فريق البرنامج لإنقاذه.



وأنهى الفنان رامز حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال قبل موعدها المحدد وذلك بسبب غرق القارب الذى يقوم بالتصوير عليه وهو ما جعل الضيف الناقد الفنى طارق الشناوى يتعرض للغرق والذي كاد أن يودي بحياته.



اعتذر الفنان رامز جلال لجمهوره بسبب صغر وقت حلقة اليوم التى يستضيف فيها الناقد الفنى طارق الشناوى، موضحًا أن حلقة اليوم ستكون قصيرة، موضحا أن متابعي حلقة اليوم سيعلمون أنه يحب أصدقاءه.



وقدم الفنان رامز جلال الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي على السماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال، موضحا أن الناقد الفنى يمتلك روحا رياضية.



وسقط الناقد الفني طارق الشناوي ، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.

