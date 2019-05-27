مال افتراضي.. كل ما تريد معرفته عن عملة فيسبوك المشفرة

يخطط موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك Facebook لإطلاق عملته المشفرة الخاصة به في أوائل عام 2020، والذي يسمح للمستخدمين بدفع مستحقات رقمية في أكثر من عشر دول.



هذه العملة الرقمية ستكون باسم «جلوبال كوين» والتي ستمكن مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 2.4 مليار مستخدم شهريا من تغيير الدولارات والعملات الدولية الأخرى إلى عملاتها الرقمية، ووفقا لصحيفة جارديان فإنه يمكن بعد ذلك استخدام هذه القطع النقدية لشراء منتجات على الإنترنت أو لتحويل الأموال دون الحاجة إلى حساب مصرفي.



والتقى مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بمارك كارني مدير بنك إنجلترا، الشهر الماضي لمناقشة هذه الخطة، ولكن ما هي العملة المشفرة لفيسبوك؟



ناقش زوكربيرج أيضًا الاقتراح، المعروف باسم Project Libra، مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية لتطوير طرق رخيصة وآمنة للناس لإرسال واستلام الأموال، وذكر في تقرير العام الماضي إن Facebook يعمل على تطوير وتنفيذ عملة مشفرة تسمح للمستخدمين بتحويل الأموال باستخدام WhatsApp.



اقتناع مارك بأن إرسال النقود يجب أن يكون في نفس سهولة إرسال صورة، كان السبب في تطوير فكرة عملة فيسبوك المشفرة، ويسعى مارك حاليا لتثبيت العملة الرقمية وربط قيمتها بمجموعة من العملات كالدولار، والين، واليورو.



ويبحث فيسبوك سبل العملة الجديدة في أنشطتها الخاصة، كدفع المستخدمين لعملة فيسبوك مقابل أنشطة على مواقع التواصل الإجتماعي كالإعلانات والتسوق عبر الإنترنت.



ويعتقد الخبراء أن سهولة اختراق فيسبوك وتسريب معلومات المستخدمين سيكون أكبر عائق يحول دون نجاح فكرة العملة الجديدة، فأوضح تحقيق أجرته "أوبزرفر" العام الماضي أن بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم على Facebook قد تم استخدامها بشكل غير صحيح لاستهداف إعلانات دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.