النوم لـ أكثر من 9 ساعات يوميا يؤدي للإصابة بمرض خطير

قد يكون النوم لمدة تسع ساعات في الليلة أمرًا سيئًا لذاكرتك، لكن نفس النتيجة يمكن ان تحدث للأشخاص الذين ينامون 5ساعات فقط، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وكشفت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة يمكنهم توقع مشاكل في الذاكرة، إلا أن الدراسة الجديدة وجدت نفس التأثيرات في أولئك الذين يحصلون على عدد ساعات طويلة من النوم تزيد على تسع ساعات في الليلة.



وقيم الباحثون نتائج الدراسة واختبارات الذاكرة على نحو 400 ألف شخص، وقاموا بمقارنتهم بالأشخاص الذين حصلوا على سبع ساعات من النوم، وأولئك الذين ينامون خمس ساعات أو أقل في اليوم الواحد.



وأشارت النتائج إلى أن النوم لفترة طويلة قد يؤثر على مهارات التفكير تمامًا مثل الحرمان من النوم، ويعتقد الخبراء ان الذين ينامون وقتا طويلا لديهم مشاكل كبيرة في التواصل المعرفي، وهو ما يتسبب في إصابتهم بفقدان الذاكرة في وقت مبكر.



وقال ألبرت هنري، المؤلف الرئيسي للدراسة، لقد وجدنا أدلة قليلة على أن النوم القصير أو الطويل يرتبط بخطر الإصابة بالخرف.