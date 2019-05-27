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تعليم

الكود والباسورد.. بلاغات من طلاب 4 محافظات لـ غرفة عمليات امتحانات أولى ثانوي اليوم

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:48 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
تلقت غرفة عمليات امتحانات اولى ثانوي اليوم عدة بلاغات أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بعدد من اللجان.

ففي محافظة الفيوم، قامت طالبة بالدخول بالكود الخاص بزميلتها وتم التنبيه بعمل تقرير بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكين الطالبة من أداء الامتحان.

وفي المنوفية وصل طالبان إلى لجنة الامتحان وأبلغا المراقب أنهما فقدا كلمة السر الخاصة بالتابلت الخاص بهما، وعلى الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطلاب للتمكن من أداء الامتحان.

ورصدت غرفة العمليات بالإسكندرية، حضور مجموعة من الطلاب بمدرسة الإخلاص بإدارة غرب الإسكندرية بدون الكود الخاص بهم وقامت المدرسة بطباعة الكود للطلاب وتسليمه للطلاب لأداء الامتحان إلكترونيًا.

ورصدت غرفة العمليات بالبحر الأحمر، أنه تم الإبلاغ عن مشكلة كود بإحدي المدارس وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنبيه بأداء الامتحان ورقيًا في وقته حرصًا علي مصلحة الطلاب.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين ، تضم الفترة الصباحية طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية التي تضم طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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